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Детский омбудсмен Волынец поддержала идею о введении сертификатов для новорожденных в РФ

Ирина Игнатенко
Общество
Детский омбудсмен Волынец поддержала идею о введении сертификатов для новорожденных в РФ
Фото: Pixabay

В Госдуму собираются внести законопроект о сертификате для новорожденных. Такую инициативу следует поддержать, так как на данную меру поддержки смогут рассчитывать жители всех регионов. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец.

По ее словам, мер поддержки для семей в стране должно быть больше. С рождением ребенка расходы семьи существенно возрастают, так как молодым родителям приходится покупать мебель для ребенка, одежду, коляску и многое другое.

Волынец добавила, что данная инициатива направлена на улучшение жизни семей с детьми по всей России, передает «360».

Сенаторы и депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий создание сертификата для новорожденного ребенка. Это может стать новым видом государственной поддержки малообеспеченных семей, передает «Царьград».

Недавно депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что в России следует на четверть увеличить размер маткапитала для сотрудников государственной системы здравоохранения.

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