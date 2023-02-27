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Компания, зарезавшая собутыльника во время застолья в Подмосковье, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Компания, зарезавшая собутыльника во время застолья в Подмосковье, предстанет перед судом
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин и женщины, которых подозревают в убийстве собутыльника на частном участке в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 27 февраля.

По ее словам, преступление произошло в ночь с 10 на 11 марта 2022 года. На участке в городском округе Щелково отдыхали трое мужчин и женщина. В какой-то момент между ними возник конфликт на фоне ревности.

Сперва женщина схватила биту и несколько раз ударила своего знакомого. Потом к избиению присоединились двое других ее знакомых, взяв ножи. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемые спрятали тело в ковер и отнесли в соседний лес, расположенный в 60 метрах от дома.

Также сообщники забрали у погибшего банковскую карту, которой долгое время расплачивались.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве, грабеже и краже.

— Следственный комитет собрал достаточно доказательств, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Врадий.

Еще одно убийство произошло на кухне квартиры на юго-западе Москвы. Из-за ссоры женщина ударила ножом в грудь свою племянницу.

Подмосковье Щелково Следственный комитет Московская область Преступления
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