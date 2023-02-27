Гештальт-терапевт Бажан перечислила причины трудоголизма среди россиян

Фото: Pixabay

Гештальт-терапевт Анна Бажан назвала причины распространения трудоголизма среди граждан России.

По словам эксперта, первопричины у чрезмерного желания работать могут быть разные. Например, в детстве ребенка хвалили или обращали на него внимание только тогда, когда он что-то сделал. Также на психику могло повлиять постоянное сравнение с другими детьми, которые учились лучше или больше помогали родителям по дому.

Также трудоголизм может основываться на страхе за финансовую безопасность. В этом случае в фантазиях человека любая попытка на время перестать работать приводит к нищете, голоданию, потере стабильности.

Кроме того, трудоголизм активно поддерживается обществом, потому что в краткосрочной перспективе это выгодно, а трудоголиков легко привлечь даже к низкооплачиваемому труду, передает aif.ru.

Среди россиян, согласно результатам опроса, немало трудоголиков. Так, 85 процентов респондентов признались, что несколько раз в неделю выполняют сверхурочную работу, передает Царьград.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева ранее рассказала, что наиболее востребованными в Московской области являются прикладные профессии в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, перерабатывающего производства, швейного производства.