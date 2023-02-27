Офтальмолог Хомяков рассказал, какое заболевание грозит тем, кто работает за компьютером

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Дисплейный синдром грозит тем, кто постоянно сидит за монитором близко и статично. Об этом рассказал врач-офтальмолог Сергей Хомяков. Одним из симптомов дисплейного синдрома являются затруднение фокусировки и быстрого перевода фокуса с близкого на далекое расстояние. Также возникают затуманивание предметов, ощущение инородного тела в глазах, покраснение глаз, головная боль.

Если нет возможности убрать главную причину болезни-экран монитора, то врачи рекомендуют соблюдать режим: 20 минут работать за компьютером, а после 20 секунд смотреть на расстояние не менее 6 метров вдаль. Также рекомендовано выбрать экран с разрешением 4к и частотой 100 Гц и более, передает aif.ru.

Хирург-офтальмолог Шафик Рехман посоветовал есть разноцветные продукты для улучшения зрения. В частности, полезны лосось, красный перец, красное мясо, помидоры и ягоды, передает «360».

До этого врач-офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева рассказала, к чему может привести ношение неправильно подобранных или некачественных линз.