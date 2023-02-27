Бывшего советника главы Роскосмоса Сафронова этапировали в колонию в Красноярском крае

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Бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого осудили на 22 года за государственную измену, этапировали в Красноярский край. Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля.

Осужденного перевезли в ИК-7, где мужчина будет отбывать наказание, сообщает РИА Новости.

Журналиста Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по статье «Государственная измена». По версии следствия, в 2017 году мужчина передал чешским спецслужбам секретную информацию о поставках российского оружия в Африку, а также о деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке. Сам подсудимый все отрицал, связывая свой арест с профессиональной деятельностью.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Вечерней Москвы».