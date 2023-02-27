Депутат МГД Гусева: Механизм офсетных контрактов помогает решать экономические и социальные задачи

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Механизм офсетных контрактов помогает решать как экономические, так и социальные задачи. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По словам депутата, использование таких контрактов позволяет решить одновременно множество задач. Речь идет об импортозамещении, создании новых рабочих мест и увеличении налогооблагаемой базы. Помимо этого, договоры позволяют сформировать эффективные меры поддержки москвичей.

— Офсетный контракт — это долгосрочный договор поставки со встречными инвестиционными обязательствами, то есть город гарантирует закупку на длительный период времени в обмен на создание или модернизацию производства для нужд города. Такого типа контракты используются в самых важных для общества сферах, — рассказала Гусева в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Парламентарий отметила, что выбор доступной для всех семей бесплатной продукции растет. Родители могут получить для своих детей широкий ассортимент продуктов высокого качества.

Также Гусева рассказала, что легкая промышленность столицы показала высокий потенциал роста. По ее словам, оказываемые меры поддержки помогают предприятиям расти и развиваться, несмотря на внешние факторы.