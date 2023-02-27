Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

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Президент России Владимир Путин наградил актера, спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала орденом Дружбы. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 27 февраля, на официальном портале правовой информации.

— За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить Орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика — специального представителя министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям с США и Японией, — говорится в документе.

В 2016 году Стивен Сигал стал гражданином России, получив паспорт из рук Путина. Летом 2018 года приказом министра иностранных дел России актер был назначен специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США.

21 февраля Владимир Путин подписал указ, согласно которому 53-й зенитной ракетной бригаде было присвоено наименование «гвардейская». Подразделение отличилось «массовым героизмом и отвагой, стойкостью и мужеством, проявленными личным составом в боевых действиях».

Кроме того, глава государства подписал документ о присвоении звания Героя России старшине Алмазу Сафину посмертно.