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Путин подписал указ о присвоении звания Героя России старшине Сафину посмертно

Араз Салехов
Общество
Путин подписал указ о присвоении звания Героя России старшине Сафину посмертно
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ старшине Алмазу Сафину посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 17 января.

— За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно), — говорится в сообщении.

В конце 2022 года российский лидер вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Помимо этого, российский лидер вручил звезду Героя Российской Федерации Тимофею Матвееву — механику-водителю танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Также Путин вручил орден Святого Георгия третьей степени командующему группировкой ВС России в зоне спецоперации генералу армии Сергею Суровикину. Отмечается, что данная государственная награда присуждена Суровикину за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Глава России также наградил почетными орденами ряд других генералов во время нахождения в штабе Южного военного округа.

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