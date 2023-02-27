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Apple оплатила штраф в размере 906 миллионов рублей по делу «Лаборатории Касперского»

Степан Жирнов
Общество
Apple оплатила штраф в размере 906 миллионов рублей по делу «Лаборатории Касперского»
Фото: Unsplash

Американская компания Apple выплатила штраф, наложенный за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС в понедельник, 27 февраля.

В ведомстве пояснили, что корпорация выплатила штраф в размере 906 миллионов рублей, назначенный в рамках дела «Лаборатории Касперского». На данный момент денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации.

Разбирательство, о котором идет речь, началось в 2020 году из-за того, что Apple в очередной раз отклонила приложение, разработанное российской компанией, а после этого сама выпустила очень похожий антивирус. Тогда ФАС оштрафовала компанию более чем на 900 миллионов рублей. Американская фирма оспорила решение ведомства в суде, но проиграла три заседания и в результате выплатила штраф.

Другой штраф был выписан ФАС 17 января. На этот раз размер санкций превысил миллиард рублей.

Деньги ФАС Штрафы Суды Apple
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