ФАС оштрафовала компанию Apple на более чем 900 миллионов рублей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала компанию Apple на сумму 906,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора во вторник, 27 апреля.

Отмечается, что причиной наказания стало злоупотребление компанией доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Заявление на нее подала компания «Лаборатория Касперского» после того, как очередную версию одного из ее приложений отклонили в Apple. Затем американская компания создала собственное приложение, которое по возможностям совпадало с решением российской компании, сообщает РИА Новости.

Apple собирается обжаловать решение ФАС в суде, отметили в пресс-службе компании.

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