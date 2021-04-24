Специалист назвал способ спасти утопленный смартфон

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Современные смартфоны имеют высокий уровень защиты от влаги, но бывают ситуации, когда это не спасает. Аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин рассказал, что делать, если владелец гаджета его утопил.

Он отметил, что долгое использование делает телефон более уязвимым: на его корпусе и экране появляются царапины, сколы и трещины. Такие повреждения часто остаются незамеченными, но из-за них влага может проникать внутрь устройства, особенно если пользоваться им под дождем или случайно уронить в воду.

В этом случае специалист посоветовал сразу же выключить смартфон.

По его словам, есть несколько способов спасти промокший гаджет. Причем использование фена является самым сомнительным из них.

— Во-первых, вы можете феном задуть воду внутрь гаджета еще глубже. Во-вторых, под воздействием высокой температуры может пострадать пластиковый корпус, — пояснил Шатилин в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что такой способ годился для более старых телефонов, которые пользователь мог самостоятельно разбирать и собирать, но не для современных неразборных устройств.

Специалист сообщил, что хорошо впитывает влагу, попавшую внутрь смартфона, обычный рис. Поэтому гаджет нужно положить в рис или в силикагель и оставить там на сутки.

Но лучше всего без промедлений отнести устройство в сервис, порекомендовал эксперт.

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