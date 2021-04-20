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Россиянам рассказали, что нужно удалить при медленной работе телефона
Фото: Pexels

Россиянам рассказали, что нужно удалить при медленной работе телефона

Юлия Курганова

Технологии

Если смартфон начал слишком медленно работать, то следует удалить из него все лишнее. Любое приложение или история поиска в интернете занимает место в системе и сказывается на скорости работы устройства. Это могут быть файлы в загрузках или в кэше. Об этом сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

— Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжелой, — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что разработчики ПО зачастую ориентируются на топовые модели, поэтому большинство «не самых быстрых» моделей гаджетов становится еще более медленными. Часть приложений может работать после разового запуска в фоновом режиме, что нужно тоже учитывать.

По слова Тимофеева, чистка смартфона с помощью специальных программ не всегда безопасна. Бывают случаи заражения спамом и прочими вредоносными программами, поэтому лучше все сделать вручную.

Эксперт добавил, что если простые меры не помогли, то следует сбросить устройство до заводской установки, передает агентство «Прайм».

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