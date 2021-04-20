Россиянам рассказали, что нужно удалить при медленной работе телефона

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Если смартфон начал слишком медленно работать, то следует удалить из него все лишнее. Любое приложение или история поиска в интернете занимает место в системе и сказывается на скорости работы устройства. Это могут быть файлы в загрузках или в кэше. Об этом сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

— Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжелой, — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что разработчики ПО зачастую ориентируются на топовые модели, поэтому большинство «не самых быстрых» моделей гаджетов становится еще более медленными. Часть приложений может работать после разового запуска в фоновом режиме, что нужно тоже учитывать.

По слова Тимофеева, чистка смартфона с помощью специальных программ не всегда безопасна. Бывают случаи заражения спамом и прочими вредоносными программами, поэтому лучше все сделать вручную.

Эксперт добавил, что если простые меры не помогли, то следует сбросить устройство до заводской установки, передает агентство «Прайм».

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