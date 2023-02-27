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В Госдуму повторно внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

Евгений Силаев
Политика
В Госдуму повторно внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу повторно внесли законопроект о запрете пропаганды концепции чайлдфри (отказа от рождения детей) среди несовершеннолетних. Соответствующая запись появилась в понедельник, 27 февраля, в электронной базе данных Госдумы.

Авторами инициативы стали госсобрание Республики Башкортостан и депутат нижней палаты парламента Эльвира Аиткулова. Политики предлагают внести изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию».

— Предлагается внести в законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, изменения, направленные на отнесение информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, к информации, запрещенной для распространения среди детей, — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри уже вносили в Госдуму в сентябре 2022 года. Тогда инициатива была отправлена на доработку.

Помимо этого, в Госдуму внесли законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и членам их семей. Согласно документу, на поддержку могут рассчитывать граждане, проходящие военную службу по контракту, добровольцы и мобилизованные, а также члены их семей.

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