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ВЦИОМ: Большинству россиян понравился митинг-концерт 22 февраля в «Лужниках»

Евгений Белоусов
Общество
ВЦИОМ: Большинству россиян понравился митинг-концерт 22 февраля в «Лужниках»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» на центральном стадионе Москвы «Лужники» понравился 67 процентам россиян, осведомленных о мероприятии. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Помимо этого, каждый пятый опрошенный россиянин затруднился ответить на вопрос о своем отношении к концерту. Отрицательное впечатление мероприятие произвело на 12 процентов респондентов.

Около 79 процентов из осведомленных о прошедшем концерте в «Лужниках» назвали его значимым для участников специальной военной операции на Украине, следует из данных на сайте ВЦИОМ.

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» состоялся 22 февраля в спортивном комплексе «Лужники» в Москве. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, на мероприятие пришло более чем 200 тысяч человек.

В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства со сцены поздравил россиян с Днем защитника Отечества, а также спел вместе со всеми гимн и поприветствовал офицеров.

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