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Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову за работу с РВИО

Евгений Белоусов
Общество
Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову за работу с РВИО
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин объявил благодарность российским блогерам Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию Гоблину Пучкову за вклад в работу Российского военно-исторического общества (РВИО). Соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник, 27 февраля, на официальном портале правовой информации.

— Объявить благодарность президента РФ Онуфриенко Михаилу Борисовичу — журналисту, волонтеру общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество»; Подоляке Юрию Ивановичу — журналисту; Пучкову Дмитрию Юрьевичу — журналисту, продюсеру, — говорится в документе.

В январе президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Пучкова и еще 197 российских деятелей культуры и журналистов. Так, под новые санкции попали режиссер Андрей Кончаловский, музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Ангелина Вовк, продюсер Яна Рудковская и многие другие.

В декабре прошлого года Евросоюз также ввел санкции против Пучкова. Еще в санкционный список ЕС внесли актера и режиссера Никиту Михалкова, телеведущего Бориса Корчевникова и певца Григория Лепса.

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