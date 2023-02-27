Новое землетрясение зафиксировано в Турции

Фото: shutterstock

В турецкой провинции Измир зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил губернатор региона Явуз Селим.

— В Фоче произошло землетрясение магнитудой 4,1. Никакой информации о гибели людей и ущербе мы не получали, — написал он у себя в Twitter.

Согласно данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр стихии находился в пяти километрах от города Фоча в Измирском заливе. Очаг залегал на глубине 14,5 километра.

27 февраля у берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 25 километрах от берега Алушты на юге полуострова.

Также геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на юге Камчатки. Подземный толчок произошел в 09:25 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 65 километров.

В Таджикистане на границе с Китаем произошла аналогичная ситуация. По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.