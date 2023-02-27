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Сербия и Косово поддержали соглашение по перемещению с внутренними паспортами

Евгений Белоусов
В мире
Сербия и Косово поддержали соглашение по перемещению с внутренними паспортами
Фото: shutterstock

Сербия и Косово поддержали соглашение, позволяющее их жителям перемещаться по территории государств с внутренними паспортами. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Лидеры Сербии и Косова согласились, что никакие более переговоры по соглашению, предложенному ЕС, не требуются. Поэтому вскоре внешнеполитическая служба ЕС опубликует текст соглашения, — заявил он.

По словам Борреля, обе стороны выразили готовность начать имплементацию соглашения. Однако для достижения результатов необходимы еще дополнительные переговоры, передает ТАСС.

4 января президент Сербии Александр Вучич назвал девять стран, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. По его словам, в настоящее время Косово не признают 106 государств.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему США и Евросоюз поддерживают Косово. По его мнению, Косово фактически отделилось от Сербии, причем это произошло довольно жестким образом.

Для Америки и Евросоюза выгодно заставить Сербию полностью отказаться от претензий на Косово, чтобы взять ее под свой контроль и искоренить в стране пророссийские настроения.

Косово Жозеп Боррель Сербия
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