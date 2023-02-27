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Newsweek: «Белый» район решил отделиться от столицы штата Джорджия Атланты

Юлия Курганова
В мире
Newsweek: «Белый» район решил отделиться от столицы штата Джорджия Атланты
Фото: Unsplash

Район в столице американского штата Джорджия Атланте решил отделиться от города и создать свою полицию. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщило издание Newsweek.

— Один из богатейших и самых белых районов Атланты движется в сторону отделения от города и организации собственного сообщества, шаг, который республиканцы называют ответом на уровень преступности, — сказано в статье.

Уточняется, что республиканский комитет в сенате штата поддержал меры по отделению от города одного из районов, стоимость недвижимости в котором составляет около половины от общегородской. Полный состав сената, отмечается в материале, вряд ли поддержит идею. Однако этот шаг считается символичным с точки зрения расовой проблемы. В указанном районе проживают всего 11 процентов темнокожих, доход домохозяйств почти 150 тысяч долларов в год, в Атланте же живет свыше 50 процентов афроамериканцев, которые имеют в среднем доход 60 тысяч долларов в год на семью.

Соединенным Штатам угрожает вторжение гибридных «суперсвиней» из Канады. Об этом написал обозреватель Guardian Адам Гэббат.

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