Французский генерал Дари заявил, что поставки западных танков не помогут ВСУ

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Поставки танков с Запада не помогут Вооруженным силам Украины. Такое мнение высказал французский генерал, экс-командующий Иностранным легионом Бруно Дари в публикации для издания Le Figaro.

По его словам, военная история ХХ века показывает, что танки дают преимущество только тогда, когда они появляются «быстро, внезапно и в больших количествах». Подобное произошло в 1940 году, когда фашистские танки обошли французскую оборонительную линию Мажино, или во время «Шестидневной войны», когда похожий успех со внезапностью повторили израильские танки.

— А вот когда противник «ожидал» прохода чужих танков, как это произошло с немецкими танками под Курском, дело заканчивалось гибелью тысяч танковых экипажей, — отметил генерал в статье.

На данный момент 200 или 300 поставленных ВСУ танков не смогут изменить соотношение сил, подчеркнул. По его мнению, российская армия не теряла времени и усилила противотанковую оборону на линии соприкосновения.

Также в современное время поле боя становится «прозрачным» благодаря применению БПЛА, спутниковых систем и средств радиоэлектронной борьбы, из-за этого подготовка танковых атак не может быть незамеченной, добавил французский военный.

Решение немецких властей о поставке танков Leopard Украине является крайне опасным и способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации. Об этом 26 февраля сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.