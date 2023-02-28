Меладзе и Брежнева выставили на продажу особняк за 300 миллионов рублей

Фото: Youtube / ШАСТУН

Певица Вера Брежнева и ее супруг, композитор Константин Меладзе уже больше года не живут в России. После начала спецоперации они решили не возвращаться в Москву, а осели в Европе. Теперь же звездная пара продает элитный особняк.

Трехэтажный дом в поселке «Миллениум парк» площадью в 700 квадратных метров появился на одном из сайтов по продаже недвижимости. О владельцах ничего не сказано, но в интерьерах угадывается бывшее семейное гнездышко звездных супругов. Фанаты помнят, как артистка несколько раз в деталях рассказывала о ремонте, и показывала шикарную люстру в гостиной.

В объявлении изначально было написано, что особняк хотели сдавать в аренду, но теперь продают за 299 миллионов рублей.

Отмечается, что на данный момент у объявления мало просмотров, так как рынок элитной недвижимости сейчас сильно просел, сообщает издание «СтарХит».

Канал ТВ-3 вырезал сцену с Брежневой из сериала «Мажор». Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак. Телеведущая отметила, что без удаленной сцены сюжет серии теряет смысл. Согласно опубликованному ею видео, телеканал вырезал из серии 40-секундный эпизод с артисткой.