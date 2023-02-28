Как сделать идеальную гардеробную в квартире: советы дизайнера

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Многие помнят кадры из сериала «Секс в большом городе», где Кэрри Брэдшоу с удовольствием примеряла наряды и туфли к мероприятиям в просторной гардеробной. Казалось, что такая комната — настоящая мечта. Сегодня современные производители создают самые разные решения под запросы и бюджеты заказчиков.

Если вы всерьез задумались о собственной гардеробной зоне или отдельной комнате, стоит учесть ряд нюансов, которые наверняка помогут в реализации такой задумки.

Эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors Вероника Антелава дала основные рекомендации по выбору, правильному проектированию и созданию той самой гардеробной мечты.

Функционал гардеробной

Первое, на что рекомендует обратить внимание дизайнер, — как вы планируете использовать гардеробное помещение и какой функционал закладываете. Будет ли это место для хранения одежды на разные сезоны или необходимо дополнительно предусмотреть метраж для стиральной машины. Планируете ли вы там гладить или для этого предусмотрено отдельное место в квартире. Походный и спортивный инвентарь, аксессуары, новогодняя елка — будут ли они также храниться в гардеробной или для таких вещей есть отдельная кладовка?

Гардеробная должна быть четко прописана по функционалу, это поможет профессиональному дизайнеру разработать проект по требованиям.

Базовые параметры

Минимальный размер площади для обустройства гардеробной (будь то отдельное помещение или ниша в одной из комнат) — метр на полтора. Этого вполне достаточно, чтобы разместить несколько ящиков, вешалок, полок и зеркало. Если параметры меньше, то о гардеробной, увы, придется забыть.

Стоит учесть также глубину шкафов и стеллажей в будущей гардеробной.

Персональные особенности

Дизайнеры рекомендуют подбирать высоту штанг для одежды, опираясь на рост владельцев гардеробной. Для этого необходимо встать ровно, вытянуть руки вверх и определить, на какой высоте вам будет комфортно доставать вещи без дополнительных приспособлений. Традиционные параметры таковы: штангу для длинной одежды (платьев, пуховиков и так далее) располагают на высоте 165–175 сантиметров от пола, для сорочек — 100 сантиметров. Если в гардеробной высокие потолки или у вас небольшой рост, а у партнера или партнерши наоборот, то штанги можно расположить выше, а для их управления использовать пантограф. Механизм помогает легко опускать и поднимать штангу без особых усилий.

Особенности помещения

Это, пожалуй, один из важных нюансов, который заказчики учитывают редко, а потом переделывают, когда мебель уже заказана. Речь о вентиляции в помещении гардеробной, возможности движения воздуха.

Важен этот фактор потому, что вы вряд ли хотите выращивать плесень на собственных нарядах, а запах затхлости вещей будет постоянно заставлять вас их перестирывать. Если в гардеробной есть окно, специальная вытяжка и вентиляционные отверстие — отлично. Если нет, то необходимо совместно с дизайнером проработать этот момент, чтобы вещи не портились.