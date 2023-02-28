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Юрист Кудерко рассказала о новых правилах жарки шашлыков на даче

Юлия Курганова
Общество
Юрист Кудерко рассказала о новых правилах жарки шашлыков на даче
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Юрист Елена Кудерко сообщила, что с 1 марта вступят в силу изменения в правилах жарки шашлыков на дачах.

Она рассказала, что необходимое расстояние от мангала до построек будет сокращено с 50 до 5 метров. Сжигать мусор и остатки листвы разрешено на расстоянии 15 метров от построек. При этом если делать это в жаропрочной емкости, то можно уменьшить расстояние до 7,5 метров, уточнила специалист.

Кудерко отметила, что такие изменения не подразумевают снижение контроля за соблюдением противопожарных требований.

— Послабление правил дает большую возможность для законопослушного поведения и сознательного соблюдения требований закона, — цитирует юриста агентство «Прайм».

В марте 2023 года в России произойдут законодательные изменения. Так, граждане РФ смогут требовать перерасчета платы за вывоз мусора, а дачникам не нужно будет соблюдать массу норм, чтобы пожарить шашлык. С 1 марта вступят в силу новые правила сжигания мусора и листвы, установки мангалов на дачных участках.

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