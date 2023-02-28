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Вильфанд сообщил, какой будет погода в Центральной России в первый день весны

Юлия Курганова
Общество
Вильфанд сообщил, какой будет погода в Центральной России в первый день весны
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Температура в Центральной России 1 марта будет соответствовать норме: днем будет минус 2-4 градуса, ночью — 6-8 градусов мороза. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что после теплых выходных в последний день месяца «зима берет свое», и температура во вторник, 28 февраля, в Центральной России будет на 1-2 градуса ниже нормы.

— 1 марта температурный фон будет соответствовать климатической норме — ночные температуры ожидаются минус 6-8, дневные температуры — 2-4 градусов мороза. Вполне комфортная погода, за одним исключением одного — прогнозируется заметный ветер, — рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что высота снега в первый день весны будет достигать почти 37 сантиметров, что тоже соответствует норме, передает РИА Новости.

В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности, действие которого продлится до вечера 28 февраля. Также в столичном регионе будет действовать предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности из-за гололедицы.

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