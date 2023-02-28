Капремонт дома 1950 года постройки завершен в районе Филевский Парк

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

19/15, улица Олеко Дундича, Москва Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта завершено обновление дома 1950 года постройки на улице Олеко Дундича. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

По его словам, для обновления дома разработали уникальный проект. На первом этапе работ специалисты расчистили плоскости от загрязнений и нанесли антигрибковый состав. Затем рабочие отремонтировали полуарочные наличники, балконные кронштейны и сандрики.

Кроме того, специалисты заменили балконные экраны и нанесли новое штукатурное покрытие на цоколь здания. В завершение работ были заменены отливы и водосток.

— Архитектура жилого фонда столицы очень богата. Так дом № 19/15 — настоящая изюминка. Мы приложили большие усилия для его обновления. Как известно, качественное проектирование — залог отличного капитального ремонта. Специалисты провели масштабную работу, — подчеркнул Кожиченков.

Накануне стало известно, что специалисты завершили капитальный ремонт квадратного дома в Басманном районе Москвы. После восстановления оригинальная постройка получила вторую жизнь.