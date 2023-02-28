В Госдуме предложили отменить транспортный налог для семей с детьми-инвалидами

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Об этом стало известно во вторник, 28 февраля.

С таким предложением он обратился к главе Минтруда Антону Котякову. По мнению депутата, наличие транспортного средства необходимо большому количеству семей с детьми-инвалидами. Федоров добавил, что некоторые российские регионы приняли законодательные нормы об освобождении от уплаты транспортного налога для родителей с детьми-инвалидами.

— В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения единой федеральной льготы: освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик транспортного средства, — передает слова Федорова RT.

До этого сообщалось, что Социальный фонд России одобрил единое пособие на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет. Новая практика заменила нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки, среди них — две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3-х лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности.