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Ефимов: Инвестор восстановит доходный дом в Просвирином переулке

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Инвестор восстановит доходный дом в Просвирином переулке
Фото: пресс-служба

Город заключил с инвестором договор, в рамках которого он отремонтирует здание бывшего доходного дома в Просвирином переулке. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По результатам торгов по программе «рубль за квадратный метр в год» город на 49 лет заключил с компанией «БИВ» договор аренды объекта культурного наследия — здания XX века, построенного по проекту архитектора Петра Ушакова. По условиям соглашения инвестор в течение пяти лет восстановит сооружение, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год, — заявил Ефимов.

Помимо самого дома, инвестор также приобрел земельный участок площадью 330 квадратных метров, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он напомнил, что возводить новые постройки на земельном участке запрещено.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, дом был взят под государственную охрану в прошлом году. Это позволило включить здание в программу «рубль за квадратный метр в год».

26 февраля Ефимов сообщил, что дом купца Виноградова стал участником льготной программы «рубль за квадратный метр в год». Сейчас объект, расположенный в Южнопортовом районе Москвы, выставлен на торги.

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