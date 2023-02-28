Балетная тренировка пройдет в «Москвариуме» 8 марта

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

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В научно-развлекательном комплексе «Москвариум» на ВДНХ 8 марта пройдет балетная тренировка. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Москвы Кристина Сиротинина.

— 8 марта мы решили провести тренировку среди морских обитателей в центре «Москвариум». Наши регулярные тренировки проходят в уникальных местах, таких как Дом культуры «ГЭС-2» и Северный речной вокзал, но мы хотим радовать наших участников спецпроектами, — рассказала она.

Уточняется, что количество мест на балетную тренировку ограничено. Занятие проведет российская и азербайджанская гимнастка, неоднократный призер чемпионатов мира в командном первенстве Самира Мустафаева.

Тренировка пройдет 8 марта в 10:30 в рамках проекта «Спортивные выходные» центров госуслуг и Департамента спорта города Москвы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также с 9 февраля все желающие научиться правильной технике бега смогут записаться на бесплатные тренировки в Парке Горького. Занятия будут проводиться по понедельникам, четвергам и пятницам.