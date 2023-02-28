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Участок для строительства автомобильной мойки на Салтыковской улице реализуют на торгах

Никита Худяков
Город
Участок для строительства автомобильной мойки на Салтыковской улице реализуют на торгах
Фото: dpa/picture-alliance
Москва, Восточный административный округ, район Новокосино Карта всех событий

В районе Новокосино на Салтыковской улице инвесторам предлагается построить автомобильную мойку. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Участок для строительства небольшой, и мы предлагаем возвести на нем объект, который будет востребован автомобилистами этого района. Высота будущего здания будет достигать 10 метров — это 1–2 этажа, — сказала она.

Уточняется, что строительство будет вестись на участке свыше 0,26 гектара. Сроки строительства и подробный архитектурный проект будут определены на более поздних этапах реализации проекта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в Краснопахорском поселении собираются построить центр сервисного обслуживания большегрузного автотранспорта.

В последние годы Москва показывает стабильный экономический рост. Количество масштабных проектов в российской столице постоянно увеличивается. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и выяснила, в каком направлении развивается город и что ждет столичную экономику в будущем.

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