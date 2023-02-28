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Ревматолог Лила рассказал, как настроение пациента влияет на успех лечения

Ирина Игнатенко
Общество
Ревматолог Лила рассказал, как настроение пациента влияет на успех лечения
Фото: Pixabay

Врач-ревматолог Александр Лила рассказал, влияет ли настроение пациента на успех лечения.

По словам эксперта, если пациент опустил руки и не верит в свое выздоровление, его очень трудно лечить. Он отметил, что пессимисты болеют значительно тяжелее.

— Терапию можно представить в виде треугольника, в вершинах которого находятся трое: врач, пациент и болезнь. Когда врач объединяется с пациентом — перевес сил на их стороне. Но если пациент решит объединиться с болезнью, та возьмет верх, — отметил Лила в комментарии aif.ru.

Он добавил, что врачи всегда стараются настроить пациентов на позитив, тем более что современные возможности медицины дают повод для оптимизма.

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