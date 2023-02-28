«У гостя должен быть рот»: Ургант высмеял Боякова и пригласил его в авторское шоу «Эмпатия Ванюччи»

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Российский телеведущий Иван Ургант в привычной для себя ироничной манере решил ответить на выпад режиссера Эдуарда Боякова, высказавшего мнение об антироссийских взглядах шоумена.

— В рамках противодействия и борьбы с непрекращающимися беспочвенными и огульными нападками в мой адрес со стороны радикально настроенных пародистов, объявляю о начале съемок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием «Эмпатия Ванюччи», — поделился он.

В качестве первого «приглашенного» гостя Ургант выбрал Боякова. Телеведущий в своем Telegram-канале заявил, что для участия в программе «у гостя должен быть рот».

Театральный деятель в интервью Вячеславу Манучарову разоблачил взгляды Урганта. По его словам, шоумен не должен работать на Первом канале, поскольку его взгляды противоречат политике государства. Бояков подчеркнул, что ни в одной из стран мира нельзя идти против действующей системы.

Депутат Госдумы Нина Останина выступила против возвращения Урганта в эфир в России. Парламентарий уточнила, что телеведущий ничем не отличается от других граждан, которые покинули пределы страны и начали критиковать действия правительства.