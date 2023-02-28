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Специалист по кибербезопасности Вакулин рассказал, как хакеры взламывают радиостанции в РФ

Ирина Игнатенко
Общество
Специалист по кибербезопасности Вакулин рассказал, как хакеры взламывают радиостанции в РФ
Фото: shutterstock

Злоумышленники способны взломать доступ к серверам радиостанций в удаленном режиме через интернет-подключение, однако роль играет и человеческий фактор. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин, комментируя хакерскую атаку на эфиры телеканалов и радио в ряде российских регионов.

По его словам, хакеры могли получить доступ к серверам удаленно, так как серверы подключены к глобальной сети Интернет. Такие устройства более подвержены различным атакам.

Вакулин предположил, что хакеры заменили файл, который должен был транслироваться в эфире.

Кроме того, нельзя исключать человеческий фактор: информацию мог передать какой-нибудь сотрудник, передает «360».

Утром во вторник ложное предупреждение о воздушной тревоге появилось на ряде российских телеканалов и радиостанций. Пресс-служба МЧС России подчеркнула, что все сообщения об объявлении воздушной тревоги в некоторых регионах страны являются ложными, передает ФАН.

В конце января жители Белгорода, Севастополя и ряда городов на территории Крыма сообщили о предполагаемом взломе телевещания.

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