Злоумышленник обокрал женщину на детской площадке в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московская область, Щёлково, микрорайон Богородский Карта всех событий

В Подмосковье мужчина украл с детской площадки сумочку с мобильным телефоном. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области во вторник, 28 февраля.

По данным ведомства, преступление произошло на детской площадке возле жилого дома в Богородском микрорайоне города Щелково. Хозяйка отвлеклась и оставила сумку без присмотра. В этот момент злоумышленник схватил имущество и скрылся. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 38-летний местный житель. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Еще одна кража произошла в Подмосковье. Жительница Красногорска, находясь в гостях у знакомой, похитила из ее квартиры соболиную шубу.