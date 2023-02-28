Вильфанд: Снег в Московском регионе может растаять лишь в середине апреля

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По предварительным расчетам, на открытых участках столичного региона снег растает не раньше первой декады апреля, а в лесной местности — не раньше середины месяца. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, рассчитывать на раннюю весну не стоит, поскольку в течение всего марта прогнозируется снег «на подстилающий поверхности».

— Я имею в виду естественную подстилающую поверхность, не Москву, а Подмосковье. На открытых участках, по предварительным расчетам, снег будет лежать до первой декады апреля, а в лесах — до середины апреля, — отметил эксперт.

Он также добавил, что погода в первый весенний месяц в Москве будет соответствовать климатической норме. При этом март ожидается неоднородным, с периодами потеплений и похолоданий, передает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал, что настоящая весна придет в столицу примерно через месяц — в 20-х числах марта.

Замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова сообщила «Вечерней Москве», что первый день весны в столице окажется ветреным и довольно прохладным. Город перейдет в тыловую часть циклона, пришедшего в мегаполис с Запада.