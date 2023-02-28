Синоптик Шувалов: Настоящая весна придет в Москву в 20-х числах марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Настоящая весна придет в столицу примерно через месяц — в 20-х числах марта. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

— Не календарная, а самая что ни на есть настоящая весна придет в столицу в 20-х числах марта. Именно тогда установится температурная норма в пять-шесть градусов тепла. А также в Москву придет солнечное, голубое и ясное небо, — передает слова Шувалова портал News.ru.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в центральной части нашей страны 1 марта будет соответствовать норме: днем — минус 2–4 градуса, ночью — 6–8 градусов мороза.

Помимо этого, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что жителям столицы не стоит ожидать скорого прихода весны, поскольку март будет холоднее, чем обычно.

Замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила, что первый день весны в столице окажется ветреным и довольно прохладным.