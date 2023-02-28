Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Произошел пожар в НИМЦ ФПИ на улице Достоевского в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Произошел пожар в НИМЦ ФПИ на улице Достоевского в Москве
Фото: АГН Москва
Москва, улица Достоевского, 4к2 Карта всех событий

Произошел пожар в подвальных помещениях НИМЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 28 февраля.

По данным собеседника «ВМ», пожарные прибыли к дому № 4 корпус 2 по улице Достоевского и проверяют информацию о возгорании.

Как сообщают очевидцы, из здания проводится эвакуация. На момент публикации пресс-служба МЧС по столице эту информацию не подтвердила.

Другой пожар произошел в жилом доме на северо-западе Москвы. Загорелась квартира на 17 этаже. В процессе тушения спасли одного человека. В результате инцидента никто не пострадал.

Район Марьина Роща Москва Пожары Больницы Северо-Восточный административный округ (СВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте