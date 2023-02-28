Произошел пожар в НИМЦ ФПИ на улице Достоевского в Москве

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Москва, улица Достоевского, 4к2 Карта всех событий

Произошел пожар в подвальных помещениях НИМЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 28 февраля.

По данным собеседника «ВМ», пожарные прибыли к дому № 4 корпус 2 по улице Достоевского и проверяют информацию о возгорании.

Как сообщают очевидцы, из здания проводится эвакуация. На момент публикации пресс-служба МЧС по столице эту информацию не подтвердила.

Другой пожар произошел в жилом доме на северо-западе Москвы. Загорелась квартира на 17 этаже. В процессе тушения спасли одного человека. В результате инцидента никто не пострадал.