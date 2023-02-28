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Путин призвал поддержать семьи сотрудников ФСБ, погибших во время спецоперации

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин призвал поддержать семьи сотрудников ФСБ, погибших во время спецоперации
Фото: Администрация президента РФ

Федеральная служба безопасности должна сделать все, чтобы поддержать семьи погибших в специальной военной операции сотрудников ведомства. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил президент России Владимир Путин в процессе заседания коллегии ФСБ.

— Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество, — цитирует российского лидера официальный сайт Кремля.

21 февраля в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил создать специальный фонд для помощи ветеранам и семьям погибших и раненых участников спецоперации на Украине.

Помимо этого, российский президент подчеркнул, что за каждой семьей, попадающей под упомянутые категории, должен быть закреплен персональный социальный работник.

Также глава государства заявил, что Россия будет последовательно и аккуратно решать поставленные задачи спецоперации на Украине. Путин напомнил, что на протяжении многих лет жители Донбасса ждали помощи со стороны Российской Федерации.

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