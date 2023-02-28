Минобороны: Украина потеряла за сутки 140 военных в ЛНР и Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли Вооруженным силам Украины (ВСУ) поражение в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области, потери противника составили 140 военных. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в Министерстве обороны России.

— На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, — заявили в ведомстве.

Также усилиями группировки войск «Центр» был подавлен ряд огневых точек в ЛНР. В ходе боев уничтожены до 120 украинских военных, четыре бронированные боевые машины и самоходная гаубица «Акация», отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

По словам советника главы Министерства обороны Украины Юрия Сака, ВСУ могут мобилизовать еще больше человек, если появится такая необходимость. Как он утверждает, достаточные резервы у страны имеются.