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Украина может мобилизовать еще больше граждан республики, если появится такая необходимость. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал агентству Bloomberg советник главы Министерства обороны страны Юрий Сак.

— У нас есть достаточные резервы. И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей, — заявил украинский чиновник агентству.

Накануне военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что иностранные наемники отказываются жить в окопах украинской армии под населенным пунктом Сватово. По его словам, регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками наблюдаются из Купянска Харьковской области в направлении Сватово и обратно.

До этого советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что польский корпус в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес серьезные потери в ходе боев с российскими военными. По его словам, в ходе спецоперации погибли около 2,5 тысячи наемников. В общей сложности, считает эксперт, в составе ВСУ числится около 20 тысяч иностранных бойцов.