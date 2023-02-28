Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Советник главы Минобороны Украины Сак заявил, что Киев может мобилизовать еще больше людей

Евгений Жуков
В мире
Советник главы Минобороны Украины Сак заявил, что Киев может мобилизовать еще больше людей
Фото: president.gov.ua

Украина может мобилизовать еще больше граждан республики, если появится такая необходимость. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал агентству Bloomberg советник главы Министерства обороны страны Юрий Сак.

— У нас есть достаточные резервы. И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей, — заявил украинский чиновник агентству.

Накануне военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что иностранные наемники отказываются жить в окопах украинской армии под населенным пунктом Сватово. По его словам, регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками наблюдаются из Купянска Харьковской области в направлении Сватово и обратно.

До этого советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что польский корпус в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес серьезные потери в ходе боев с российскими военными. По его словам, в ходе спецоперации погибли около 2,5 тысячи наемников. В общей сложности, считает эксперт, в составе ВСУ числится около 20 тысяч иностранных бойцов.

Украина Мобилизация Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте