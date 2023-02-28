Советник главы Минобороны Украины Сак заявил, что Киев может мобилизовать еще больше людей
Украина может мобилизовать еще больше граждан республики, если появится такая необходимость. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал агентству Bloomberg советник главы Министерства обороны страны Юрий Сак.
— У нас есть достаточные резервы. И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей, — заявил украинский чиновник агентству.
Накануне военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что иностранные наемники отказываются жить в окопах украинской армии под населенным пунктом Сватово. По его словам, регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками наблюдаются из Купянска Харьковской области в направлении Сватово и обратно.
До этого советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что польский корпус в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес серьезные потери в ходе боев с российскими военными. По его словам, в ходе спецоперации погибли около 2,5 тысячи наемников. В общей сложности, считает эксперт, в составе ВСУ числится около 20 тысяч иностранных бойцов.