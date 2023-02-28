Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество

Фото: Администрация президента РФ

Необходимо фиксировать и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть российское общество. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ РФ.

— Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле, — цитирует слова российского президента официальный сайт Кремля.

Помимо этого, Владимир Путин в рамках своего выступления на коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что руководство ведомства должно сделать все, чтобы поддержать семьи погибших в специальной военной операции сотрудников ФСБ.

21 февраля в своем послании Федеральному собранию глава российского государства предложил инициативу по организации специального фонда для помощи ветеранам и семьям погибших и раненых участников спецоперации на Украине.