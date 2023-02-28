Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество

Евгений Жуков
Общество
Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество
Фото: Администрация президента РФ

Необходимо фиксировать и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть российское общество. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ РФ.

— Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле, — цитирует слова российского президента официальный сайт Кремля.

Помимо этого, Владимир Путин в рамках своего выступления на коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что руководство ведомства должно сделать все, чтобы поддержать семьи погибших в специальной военной операции сотрудников ФСБ.

21 февраля в своем послании Федеральному собранию глава российского государства предложил инициативу по организации специального фонда для помощи ветеранам и семьям погибших и раненых участников спецоперации на Украине.

ФСБ Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте