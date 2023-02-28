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«Носил мое нижнее белье»: Пригожин рассказал о конфликте с мужем бывшей жены

Евгений Силаев
Общество
«Носил мое нижнее белье»: Пригожин рассказал о конфликте с мужем бывшей жены
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Иосиф Пригожин рассказал о конфликте с новым мужем своей бывшей жены, домохозяйки Елены.

По признанию Пригожина, первый брак был ошибкой. После осознания этого продюсер решил подать на развод, но продолжил помогать своей бывшей семье. Это продолжалось до того момента, пока в дело не вмешался новый избранник Елены.

— Помогал, пока не узнал, что Елена вышла замуж и какой-то человек позвонил и сказал мне, что носил мое нижнее белье, ходил в моих костюмах… А этот кто-то был охранником моим, — рассказал Пригожин, чьи слова приводит Starhit.

Помимо этого, именитый продюсер раскрыл другую тайну. Пригожин признался, что в 1990-е сотрудничал с экс-солистом «Парка Горького» Николаем Носковым. Несмотря на потерю более трех миллионов долларов, продюсер не держит зла на своего бывшего подопечного.

В декабре прошлого года Иосиф Пригожин и телеведущая Лера Кудрявцева устроили небольшую шуточную драку во время съемок шоу «Звезды сошлись». Продюсер поделился кадрами, на которых он сидит с коллегой в студии. В шутливой форме звезды стали бить друг друга по голове.

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