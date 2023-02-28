Жилой дом по программе реновации появится в Лосиноостровском районе
Дом на 242 квартиры, построенный по программе реновации, появится в районе Лосиноостровский на Тайнинской улице. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
— Одна новостройка уже готова, две строятся. Еще две стартовые площадки выбраны для начала работ. На одном из этих участков и появится жилой дом общей площадью 24,6 тысячи квадратных метров. Разрешительная документация уже оформлена, — заявил он.
По словам Войстратенко, два разноэтажных корпуса дома объединит подземный паркинг. Входные группы зданий оснастят современными системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом.
На первом этаже будет выделена зона для общественных помещений, в том числе появятся комнаты консьержей, пост охраны автостоянки, организуют колясочные, передает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Также Войстратенко сообщил о строительстве еще одного дома по программе реновации. Новый объект появится в столичном районе Западное Дегунино. Жилой дом общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров появится на месте трех ветхих пятиэтажек.
Депутат Мосгордумы Александр Козлов 28 февраля заявил, что действующая в столице программа реновации дала возможность в 2022 году предоставить новое жилье 37 тысячам горожан. Программа реновации окажет положительное влияние на весь институт собственности жилья и станет образцом для градостроительной политики мегаполисов на долгие годы.