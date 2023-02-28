«Там был такой жесткий фильтр»: Милонов вспомнил «сатанинский кастинг» Пугачевой

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Долгое время российская певица Алла Пугачева не пропускала на эстраду тех, кто не прошел ее «сатанинский кастинг». Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

По словам политика, Примадонна была очень влиятельная в отечественном шоу-бизнесе. Из-за этого на эстраду не могли попасть случайные люди.

— До последнего времени она очень сильно влияла. Эта тусовочка не пропускала никого, кто не прошел бы этот «сатанинский кастинг». Не нужно недооценивать Аллу Борисовну. Сейчас, конечно, влияние не такое, но это буквально год, а до этого там был такой жесткий фильтр, мама, не горюй, — заявил депутат в беседе с РИА ФАН.

По словам народного артиста России Олега Газманова, он разочаровался в Пугачевой. Артиста огорчили антироссийские высказывания уехавшей из России певицы.

Накануне российский журналист Антон Красовский обратился к Алле Пугачевой. В своем новом документальном проекте «Каникулы в Горловке» он предложил исполнительнице посетить города Донбасса, чтобы лично поддержать российских солдат. По его словам, таким образом она смогла бы «искупить свои грехи» перед страной.