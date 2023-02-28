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Путин подписал закон о прекращении действия договоров Совета Европы

Евгений Белоусов
Политика
Путин подписал закон о прекращении действия договоров Совета Европы
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого прекращается действие в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 28 февраля, на официальном портале правовой информации.

— Считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, — говорится в документе.

В марте 2022 года комитет министров Совета Европы решил, что Россия перестает быть членом организации. РФ вступила в организацию 28 февраля 1996 года.

В декабре прошлого года года Владимир Путин заявил, что Совет по правам человека ООН, Совет Европы и «другие так называемые правозащитные организации» после начала специальной военной операции на Украине демонстрируют «свою циничную ангажированность». По его словам, СПЧ РФ продолжает заниматься разоблачением «преступлений нацистского режима, который утвердился в соседней стране».

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