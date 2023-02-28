Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Турции

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Турции. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Европейского сейсмологического центра.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:59 по московскому времени. Эпицентр располагался в 16 километрах к западу от города Кайсери, в котором проживает более миллиона человек.

Очаг залегал на глубине 10 километров. По информации центра, магнитуда землетрясения составила 5,6. Сообщений о возможных пострадавших при землетрясении и разрушениях пока не поступало.

27 февраля у берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 25 километрах от берега Алушты на юге полуострова.

Также геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на юге Камчатки. Очаг катаклизма находился в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 65 километров.

В Таджикистане на границе с Китаем произошла аналогичная ситуация. По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.