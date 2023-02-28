Проезжая часть в районе ДТП на улице Менжинского освобождена
Дорога на улице Менжинского, где автомобиль сбил пешехода, освобождена. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Проезжая часть освобождена, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Вечером 28 февраля пешеход переходил дорогу на улице Менжинского в неположенном месте и был сбит автомобилем. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточнялись.
Еще одно ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле. Оперативные службы уже прибыли на место аварии. Число пострадавших и обстоятельства аварии выясняются.