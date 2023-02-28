Проезжая часть в районе ДТП на улице Менжинского освобождена

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Москва, улица Менжинского, 23к1 Карта всех событий

Дорога на улице Менжинского, где автомобиль сбил пешехода, освобождена. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вечером 28 февраля пешеход переходил дорогу на улице Менжинского в неположенном месте и был сбит автомобилем. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточнялись.

Еще одно ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле. Оперативные службы уже прибыли на место аварии. Число пострадавших и обстоятельства аварии выясняются.