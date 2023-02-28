Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Тело шестимесячной девочки обнаружили в овраге в Ивановской области. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщило УМВД по региону.

— В Кинешме, в овраге на улице Алексеевской, найдено тело примерно шестимесячного младенца (девочка), — сказано в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Региональное УМВД попросило всех, кто знает обстоятельства случившегося, обращаться по телефону 02.

Следственный комитет по Ивановской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

В подмосковных Люберцах под окнами жилого дома были обнаружены тела 25-летней женщины и ее двухмесячного ребенка. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Московской области. По данному факту было возбуждено два уголовных дела — «Убийство» и «Доведение до самоубийства».