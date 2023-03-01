Сотрудников военкоматов на Украине отправили на фронт за невыполнение плана мобилизации

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Сотрудники территориальных центров комплектования и соцподдержки (бывших военных комиссариатов) Ровенской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областей были отправлены на фронт по приказу Министерства обороны Украины за невыполнение плана по мобилизации. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

— В Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областях военкомы не выполнили план по мобилизации. Сам процесс протекал очень вяло и занял больше планируемого времени. Факт отправки на передовую сотрудников военкоматов — это назидание военкомам других областей. На их примере руководство показало всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения планов по мобилизации. Посыл такой: не хочешь умирать сам — тогда найди, кто умрет за тебя, — заявил собеседник РИА Новости.

Он рассказал, что сейчас «они как с цепи сорвались, отставили все сантименты, не боятся ни видео, которое снимают граждане, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях».

Вооруженные силы Украины будут вынуждены оставить город Артемовск, чтобы сохранить ресурсы. Об этом сообщило 28 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.