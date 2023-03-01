Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ЧВК «Вагнер» разбила подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона» под Артемовском

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ЧВК «Вагнер» разбила подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона» под Артемовском
Фото: president.gov.ua

Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под городом Артемовском подразделение Вооруженных сил Украины, которое было названо в честь экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Об этом рассказал командир штурмового подразделения группы.

Он показал трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артемовску. Среди них — флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, где написано: «Подразделение им. Бориса Джонсона».

— Обратите внимание, это было подразделение. Держали они большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг, — сообщил собеседник РИА Новости.

Он отметил, что солдаты ВСУ часто используют и проамериканскую тематику, например, носят нашивки с флагом Соединенных Штатов.

Вооруженные силы Украины будут вынуждены оставить город Артемовск, чтобы сохранить ресурсы. Об этом сообщило 28 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. В статье сказано, что в последние недели украинские власти стали допускать возможность сдачи этого населенного пункта.

Украина Спецоперации Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте