Фото: president.gov.ua

Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под городом Артемовском подразделение Вооруженных сил Украины, которое было названо в честь экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Об этом рассказал командир штурмового подразделения группы.

Он показал трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артемовску. Среди них — флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, где написано: «Подразделение им. Бориса Джонсона».

— Обратите внимание, это было подразделение. Держали они большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг, — сообщил собеседник РИА Новости.

Он отметил, что солдаты ВСУ часто используют и проамериканскую тематику, например, носят нашивки с флагом Соединенных Штатов.

Вооруженные силы Украины будут вынуждены оставить город Артемовск, чтобы сохранить ресурсы. Об этом сообщило 28 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. В статье сказано, что в последние недели украинские власти стали допускать возможность сдачи этого населенного пункта.