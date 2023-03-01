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ERT: Количество жертв столкновения двух поездов в Греции достигло 26 человек

Юлия Курганова
В мире
ERT: Количество жертв столкновения двух поездов в Греции достигло 26 человек
Фото: Pixabay

Количество погибших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции увеличилось до 26 человек, госпитализированы 85 граждан. Об этом в среду, 1 марта, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис.

Ранее он заявлял о 16 погибших, но отмечал, что операция по спасению людей продолжается.

— На данный момент погибли 26 человек, в больницы отправлены 85 раненых, — рассказал Вартакояннис в прямом эфире греческого телевидения ERT.

По предварительным данным, пятнадцать человек погибли, 65 человек пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос около города Лариса. Об этом сообщило 1 марта издание Iefimerida со ссылкой на работающих на месте происшествия спасателей.

Столкновение поездов произошло незадолго до полуночи 28 февраля. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, возник пожар. Поезд следовал из Афин в Салоники. Отмечается, что столкновение было сильным — пассажирский поезд двигался на полной скорости.

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