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Приметы и советы

Пятнадцать человек погибли в Греции при столкновении двух поездов

Юлия Курганова
В мире
Пятнадцать человек погибли в Греции при столкновении двух поездов
Фото: Pixabay

По предварительным данным, пятнадцать человек погибли, 65 человек пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос около города Лариса. Об этом сообщило в среду, 1 марта, издание Iefimerida со ссылкой на работающих на месте происшествия спасателей.

Уточняется, что 25 человек находятся в тяжелом состоянии.

Правительство распорядилось открыть отделения для приема раненых в больницах городов Катерини, Лариса и военный госпиталь в Афинах. Министр здравоохранения Танос Плеврис выехал на место аварии.

Столкновение поездов произошло незадолго до полуночи 28 февраля. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, возник пожар. Поезд следовал из Афин в Салоники.

Отмечается, что столкновение было сильным — пассажирский поезд двигался на полной скорости.

— Существует вероятность ошибки, в результате которой оба поезда шли по одному и тому же пути, если только один из них не сошел с рельсов и не столкнулся с другим, — сообщили в издании.

В результате столкновения двух поездов в метро Мехико пострадали 23 пассажира. Об этом 7 января сообщил министр общественной безопасности Омар Гарсия Арфуч.

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